Asya Kupası şampiyonu Gomisli Al-Hilal oldu

Asya AFC Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Urawa Red Diamonds ile Al Hilal karşı karşıya geldi.
Saitama Stadyumu'nda oynanan rövanş mücadelesini Al Hilal, 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyon oldu.
Al Hilal'e finalde zaferi getiren golleri 74. dakikada Salim ed-Devseri ve 90+3. dakikada Bafetimbi Gomis attı.
KULÜP TARİHİNİN 3. ASYA ŞAMPİYONLUĞU
İlk maçı 1-0 kazanan Al Hilal, toplam 3-0 ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Tarihinde 3. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Al Hilal, 27 senelik özlemine de son verdi.