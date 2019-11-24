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Asya Kupası şampiyonu Gomisli Al-Hilal oldu

Bafetimbi Gomis'in de gol attığı Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Al Hilal, Urawa'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

| Haber Merkezi
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Asya AFC Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Urawa Red Diamonds ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

Saitama Stadyumu'nda oynanan rövanş mücadelesini Al Hilal, 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyon oldu.

Al Hilal'e finalde zaferi getiren golleri 74. dakikada Salim ed-Devseri ve 90+3. dakikada Bafetimbi Gomis attı.

KULÜP TARİHİNİN 3. ASYA ŞAMPİYONLUĞU 

İlk maçı 1-0 kazanan Al Hilal, toplam 3-0 ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Tarihinde 3. kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Al Hilal, 27 senelik özlemine de son verdi.

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