Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

2 Asya Kupası Katar'ın Katar Milli Takımı, Asya Kupası final maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

3 Mbaye Diagne: Fenerbahçe'ye gol atacağım Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği ve şu anda 20 golü bulunan Mbaye Diagne, sarı-kırımızılı yöneticilere Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atacağının sözünü verdi.

4 Transferler Fatih Terim'in yüzünü güldürdü Galatasaray'ın son gün kadrosuna kattığı Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in keyfi yerindeydi.

5 Devre arası transfer döneminde boşta kalan futbolcular Oldukça hareketli geçen devre arası transfer döneminde, Sabri Sarıoğlu, Volkan Şen ve Emanuel Emenike gibi birçok futbolcu kendisine kulüp bulamadı.

6 Katar Milli Takımı final öncesi statta namaz kıldı Katar Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Japonya ile oynayacakları Asya Kupası final maçı öncesinde saha kenarında namaz kıldı.

7 Hakan Sabancı: Beşiktaş Başkanı olmak isterim Hakan Sabancı, şartların oluşması halinde başkanlığa adaylığına koyabileceğini söyledi.

8 Ocak ayında yapılan tüm transferler Ocak ayı transfer döneminde birçok yıldız futbolcuyu renklerine bağlayan takımlarımız, ikinci yarıya daha güçlü kadrolarla girdi. İşte yapılan tüm transferler...

9 Mitroglou: Asla Türklerle ilgili böyle bir şey demedim Gol sevinciyle ilgili konuşan Mitroglou, "Karşımda bir Türk varmış gibi hayal ediyorum" şeklinde bir açıklamasının olmadığını söyledi.