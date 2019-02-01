Asya Kupası Katar'ın

Katar Milli Takımı tarihinde bir ilki yaşadı.
Final maçı öncesi takım halinde stadyumda namaz kılan Katar Milli Takımı, turnuvada mutlu sona ulaştı.
JAPONYA'YA 3 ATTILAR
Bugüne kadar hiçbir finali kaybetmeyen Japonya'yı 3-1 yenen Katar, Asya Kupası'nın sahibi oldu.
ALİ'NİN GOLÜ RÖVEŞATAYLA
Katar'a galibiyeti getiren golleri Amoez Ali, Abdulaziz Hatem, Minamino kaydetti. Amoez Ali'nin röveşatandan attığı gol ise maça damgasını vurdu.
TRİBÜNLER BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Maçı tribünden takip eden Katarlı futbolseverler de büyük sevinç yaşadı.
Öte yandan Japonya'nın tek golü Minamino'dan geldi. Bu gol, turnuva boyunca Katar'ın yediği ilk ve tek gol oldu.