Ensonhaber.com'a dön

Asya Kupası Katar'ın

Katar Milli Takımı, Asya Kupası final maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Asya Kupası Katar'ın
Yorum Yap

Katar Milli Takımı tarihinde bir ilki yaşadı.

Final maçı öncesi takım halinde stadyumda namaz kılan Katar Milli Takımı, turnuvada mutlu sona ulaştı.

JAPONYA'YA 3 ATTILAR

Bugüne kadar hiçbir finali kaybetmeyen Japonya'yı 3-1 yenen Katar, Asya Kupası'nın sahibi oldu.

ALİ'NİN GOLÜ RÖVEŞATAYLA

Katar'a galibiyeti getiren golleri Amoez Ali, Abdulaziz Hatem, Minamino kaydetti. Amoez Ali'nin röveşatandan attığı gol ise maça damgasını vurdu.

TRİBÜNLER BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Maçı tribünden takip eden Katarlı futbolseverler de büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan Japonya'nın tek golü Minamino'dan geldi. Bu gol, turnuva boyunca Katar'ın yediği ilk ve tek gol oldu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM