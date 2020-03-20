At yarışları ertelendi

Koronavirüs salgını; futbol, basketbol ve voleybol maçlarının ardından at yarışlarını da etkiledi.

Bugün bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarışların ileri bir tarihe etlelendiğini duyurdu.

Pakdemirli, "At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Koronavirüs seyrine göre alma düşüncemiz var" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR, KAHVEHANELER KAPATILINCA GANYAN BAYİLERİNE GİDİYORDU

Virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, insanların kalabalık ortamlarda bulunmaması için geçtiğimiz günlerde kahvehaneleri kapatmıştı.

Vatandaşlar, alınan bu kararın ardından ganyan bayilerine akın edince, at yarışları da askıya alındı.