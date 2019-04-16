Atalanta 47 şut attığı maçta Empoli ile 0-0 berabere kaldı

Atalanta, Serie A'nın 32. haftasında Empoli'yi ağırlarken bu 90 dakika uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne aldı. Ev sahibi ekip rakip kaleye tam 47 şut gönderirken gol atmayı başaramadı, Empoli kalecisi ise tarihe geçti.

18 İSABETLİ ŞUT ÇEKİLDİ

Atalanta'nın 18 şutu isabetli olurken Empoli ise rakibine sadece 1'i isabetli 3 şut ile karşılık verebildi.

KALECİ 17 KURTARIŞ YAPTI

Empoli'nin kalecisi Bartlomiej Dragowski ise kurtarışlarıyla rekor kırdı! Opta'nın verisine göre 17 kurtarış yapan Empolili kaleci, 2004-05 sezonundan bu yana bir Serie A maçında en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.