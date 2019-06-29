Atalanta Marcao'yu istedi, Terim veto etti

Bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan ekibinin listesinde ilk sıralarda yer alan isim ise Galatasaraylı Marcao. Sarı-kırmızılı takımın scout ekibi tarafından keşfedilen ve Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon euroya alınan Brezilyalı stoper şimdiden Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

Atletico Madrid'in de listesinde yer alan Marcao için Atalanta yeni bir teklif yaptı. Daha önce Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden İtalyanlar, bu kez 12 milyon euroya çıktı ancak yine olumsuz yanıt aldılar.

TERİM'İN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Atalanta gibi Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Marcao'yu kolay kolay bırakmayacak. 23 yaşındaki savunmacının, Luyindama ile olan uyumuna dikkat çeken Fatih Terim, yönetime Marcao'nun kalması yönünde rapor verdi.

Terim, Marcao için 20-25 milyon euro bandından bir teklif gelmemesi durumunda oyuncunun satışına onay vermeyecek. Deneyimli teknik adam, Marcao'nun Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilemesi durumunda gelecek yıllarda çok daha yüksek rakamlara satılabileceğini ifade etti.