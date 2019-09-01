Atalanta, Skrtel'in sözleşmesini feshetti

21 gün önce Atalanta ile sözleşme imzalayan Martin Skrtel, İtalyan ekibinde beklediğini bulamadı.

İTALYA SEVİYESİNDE DEĞİL

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gittiği Atalanta'da fiziki açıdan yetersiz bulundu ve sözleşmesi feshedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin maaş teklifini beğenmeyen ve sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra Atalanta ile masaya oturan Slovak futbolcunun kontratı feshedildi ve resmi açıklama önümüzdeki saaterde yapılacak.

3 hafta önce Atalanta'ya giden ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali kurduğunu dile getiren Skrtel, İtalyan ekibiyle resmi maça çıkmadan gönderildi.

İtalyanların fizik olarak yetersiz bulduğu Skrtel'e Fenerbahçe'nin yıllık 2 milyon euro önerdiği ve oyuncunun bu maaşı az bulduğu ifade edilmişti.