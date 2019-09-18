Atalanta: Skrtel üzgündü

Atalanta Başkanı Antonio Percassi, yaz transfer döneminde kadrosuna katmalarına karşın bir süre sonra sözleşmesini feshettikleri Martin Skrtel hakkında konuştu.

Percassi, Başakşehir'e transferin son gününde imza atan Slovak stoperin, Atalanta'dan ayrılması sebebini açıkladı.

"SKRTEL'İN EŞİ BURAYA GELMEYİ İSTEMEDİ"

Antonio Percassi, "Skrtel iyi bir çocuktu ama üzgündü. Ne kadar acı çektiği belliydi. Çünkü eşi buraya gelmeyi hiç istemedi" dedi.

34 yaşındaki Slovak futbolcu, Atalanta'ya transfer olduktan sonra "Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak" ifadelerini kullanmıştı.