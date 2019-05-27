Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi G.Saray'a yaradı

Serie A'da 2018-19 sezonunu üçüncü sırada bitiren Atalanta, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alma hakkını elde etti.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki lacivert-siyahlılar, 69 puanla ligi üçüncü sırada tamamladı. Atalanta, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

İtalya'da Şampiyonlar Ligi'ne katılan diğer takımlar Juventus, Napoli ve Inter olurken Milan, Torino, Roma ve İtalya Kupası'nı kazanan Lazio, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

GALATASARAY'A YARADI

Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi bileti alması Galatasaray'a yaradı. Milan'ı geçerek bir ilki gerçekleştiren Atalanta, buna karşın son 10 yıllık UEFA katsayı sıralamasında Galatasaray'dan geri olduğu için temsilcimiz 1.1 milyon Euro fazla alacak.