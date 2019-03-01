Ataman: Fenerbahçe için soruşturma başlatılmalı

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague Fenerbahçe Beko ile yaptıkları maçta taciz ve hakarete uğradığını iddia ederek, Euroleague organizasyonunun bu konuyla ilgili soruşturma açmasını istedi.

ATAMAN: HAKARET VE TACİZ ETTİLER

Ergin Ataman, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Dün akşam oynanan THY Euroleague maçında Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışların sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta Euroleague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan EuroLeague'in 24. haftasında iki Türk ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-66 yenerek liderliğini sürdürdü.