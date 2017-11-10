Atatürk hangi takımlıydı tartışması

3 büyüklerin taraftarları, Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümünde yine hangi takımı tuttuğunu tartışmaya başladı.

Fenerbahçelilerin sosyal medya üzerinden tartıştığı konu, bilindiği gibi yıllardır çözüme kavuşturulamıyor.

Konuyla ilgili Türkiye'nin en eski hakemi olan Veli Necdet Arığ'nın konuyla ilgili sözlerini paylaşan taraftarlar, Atatürk'ün Fenerbahçeli olduğunu iddia etti.

BEN DE F.BAHÇELİYİM DEMİŞTİ

Atatürk'ün hiçbir kulübün mensubu, taraftarı olmadığını ifade eden Arığ, “Ancak bir kaç tane tipik örnek var. Çok kritik bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Köşkte yapılan bir toplantıda gündeme geldi. Galatasaraylılar el kaldırsın, kaldırdı 9 kişi, Fenerliler el kaldırsın, kaldırdı 8 kişi, işte o zaman Atatürk, 'bir de ben' dedi Fenerbahçe'ye ve 9-9 berabere oldular. Bazı kaynaklar medya mensubu arkadaşlarımız Atatürk'ün karşı yakaya geçerken Fenerbahçe kulübünü ziyaret ettiğine dair yazılar, belgeler çıkarır." dedi.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'A KARŞI SEMPATİ DUYMAZDI

Arığ, "Atatürk, karşı yakaya İsmet Paşa'ya gidecekti. Giderken erken saatlerde kulübe uğradı, 'bir çay içelim' dedi. Kulüpte kimse yoktu. Etraftan haber saldılar, geldiler, ziyarette karşılanmaz mı Atatürk, bunu ben ziyaret etti şeklinde değerlendiremiyorum. İstanbul'da Galatasaray kulübünü ziyareti yoktur Atatürk'ün. Galatasaray kulübüne zaten Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunmadığı için pek sempatiyle bakmıyordu. Beşiktaş da zaten Saray mensuplarının kulübüydü. Saray paşalarının, bakanların, vezirlerin kulübüydü. Onlara karşı da bir sempatisi yoktu. Ancak Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunduğu için Fenerbahçe'ye sempati duyardı” diye konuştu." şeklinde konuştu.