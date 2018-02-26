Atatürk'ün Galatasaray'a yazdığı mektup

Galatasaray Spor Kulübü tarihinde önemli yer edinmiş kupalar, fotoğraflar ve kişilerin balmumu heykellerinin yer aldığı Galatasaray Müzesi, basına tanıtıldı.

1 MART'TA AÇILACAK

Galatasaray'da aylardır hazırlıkları devam eden kulüp müzesi, 1 Mart Perşembe günü taraftarın hizmetine girecek.

768 KUPA BULUNUYOR

Müze gezisine Galatasaray Başkan Yardımcıları Adil Araboğlu ve Dinç Üner ile Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık A.Ş. Genel Müdürü Ali Öğüdücü de katıldı. Müze 2 bin 100 metrekare alana sahip, içinde çeşitli branşlardan toplam 768 kupa bulunuyor.

ATATÜRK BÖLÜMÜ DE VAR

Sarı-kırmızılı kulüp, müzede Atatürk'e özel bir bölüm hazırladı.

Mustafa Kemal'in sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektup da müzede sergilenecek.

İşte o mektup.

FENERBAHÇE HATIRA DEFTERİNE DE NOT YAZMIŞTI

Diğer taraftan her fırsatta Atatürk'ün Fenerbahçeli olduğunu iddia eden sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili şöyle bir yazı bulunuyor:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de Fenerbahçeli’ydi. Atatürk, 10 Ağustos 1928 günü, 3-3 berabere biten Gazi Kupası maçından sonra üçü Galatasaraylı ve ikisi Fenerbahçeli olan beş kişinin önünde aynen şunları söyledi:

"Burada üçe üçüz... Çünkü ben de Fenerbahçeliyim!"

5 Haziran 1932’de Kulübümüzün Kuşdili’ndeki binası yanınca, ilk bağış yine Büyük Önderimiz’den geldi. Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübümüzü ziyareti sırasında, hatıra defterimize yazdığı satırlar şöyledir;

"Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmis ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim."







