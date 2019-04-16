Ateş hattında kazanan Erzurumspor

Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

1 Quaresma: Burak Yılmaz keşke daha erken gelseydi Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, yeni takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

2 Galatasaray'dan TFF'ye: VAR kayıtları açıklansın Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray VAR konuşmalarını talep etti. Fenerbahçe ise ağlama emojisi paylaşarak cevap verdi.

3 Kagawa: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa siyah-beyazlı takımda kalmak istiyor. Japon futbolcuya 2 İngiliz kulübü daha talip oldu.

4 Avrupa basını: F.Bahçe Galatasaray'a darbe vurdu Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Avrupa basınında da gündem oldu. Dış basın, sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibinin şampiyonluk umutlarına darbe vurduğunu yazdı.

5 Galatasaray Deniz Türüç'ü istiyor Gelecek yıl için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Deniz Türüç için Kayserispor'a 2 milyon euroluk teklifte bulundu. Kayserispor ise bu teklife olumlu dönüş yaptı.

6 Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta Beşiktaş yönetimi, ilerleyen yaşına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmeyen Atiba Hutchinson'la 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

7 Ali Koç derbi sonrası futbolcuları kutladı Ali Koç, 1-1 sona eren derbinin ardından sahaya inerek oyuncularını tebrik etti.

8 Zirvedeki takımların kalan maçları Süper Lig'de son 6 haftaya girildi. Galatasaray'la Başakşehir arasındaki puan farkı 5'e inerken, Beşiktaş da şampiyonluk yarışına dahil oldu.

9 Albayrak: Şampiyon belliyse boşuna oynamayalım Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın hakkının yendiğini belirterek, "Şampiyon belliyse boşuna oynamayalım" dedi.