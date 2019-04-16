Ateş hattında kazanan Erzurumspor

Ligin son sırasında yer alan iki takımın kritik mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda Akhisarspor'u ağırladı.
ERZURUM GERİDEN GELDİ KAZANDI
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Akhisarspor, 60. dakikada Elvis Manu'nun attığı gol ile deplasmanda öne geçmeyi başardı. B. B. Erzurumspor 73'te İbrahim Akdağ ile skora denge getirirken, 77'de Gilles Sunu'nun attığı gol ev sahibine kritik üç puanı kazandırdı.
B. B. Erzurumspor bu galibiyetle puanını 25'e çıkardı ve 17. sıraya yükseldi. 24 puanda kalan Akhisarspor ise son sırada kaldı. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki B. B. Erzurumspor, 5 maç sonra galip gelmeyi başardı.