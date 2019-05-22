Athletic Bilbao, Aduriz'le uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Athletic Bilbao, 38 yaşındaki forvet oyuncusu Aritz Aduriz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

2020'YE KADAR BİLBAO'DA

Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, Aduriz ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bask bölgesi takımı Athletic Bilbao'da futbol kariyerine başlayan ve 3 farklı dönemde toplam 11 sezon oynayan Aduriz, 2012 yılından bu yana aralıksız kırmızı-beyazlı formayı giyiyor. Athletic formasıyla sahaya çıktığı 390 resmi maçta 171 gol atan Aduriz, kulüp tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu konumunda.