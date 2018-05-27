Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlılar’a 5 yıl boyunca başarıyla hizmet eden Atiba Hutchinson’un sona eren kontratıyla ilgili olarak önceki gün basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Orman, “Atiba, bizim sembol oyuncularımızdan birisi. 1 yıl daha kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Orman’ın, bu açıklamasının ardından tecrübeli futbolcudan da yanıt gecikmedi. Yeni sözleşme konusundaki düşüncelerini yakın çevresiyle paylaşan Atiba Hutchinson ise Beşiktaş’la yola devam etmek istediğini belirtti.

İSTANBUL'DA MUTLUYUZ

Kanadalı ön libero, “Kulüple görüşmelerimiz devam ediyor. Hem ben hem de ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. 1 senelik yeni sözleşme bana da mantıklı geliyor. Bir senelik sözleşme uzatıp devamına sonrasında bakacağım. Futbol kariyerimin sona ermesi sonrasında Kanada’ya gidip bir futbol okulu açmak gibi bir düşüncem var” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcuyla önümüzdeki günlerde 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.