Atiba 1 yıl daha oynamak istiyor

İlerleyen yaşına rağmen form grafiğini düşürmeyen, aksine gerektiğinde Beşiktaş'ı sırtlayan isim olan Atiba Hutchinson, bu sezon futbolu bırakmayı düşünmüyor.

BIRAKTIKTAN BEŞİKTAŞ'A ANTRENÖR OLMAK İSTİYOR

En az 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı terletmeyi düşünen 36 yaşındaki oyuncu, sahalara veda ettikten sonra da Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük yapmak istediğini dile getirdi.

Yıllardır gösterdiği performans ve sahaya koyduğu karakterle taraftarların gönlünde taht kuran tecrübeli oyuncu, son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 1 gol 3 asistlik performansıyla bir kez daha alkışları toplamıştı.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Siyah-beyazlıların sezon sonu gelmeden Atiba ile masaya oturarak 1 yıllık yeni sözleşme teklif edeceği belirtildi.

Yönetimin ayrıca Kanadalı futbolcunun 2021 yılında teknik ekibe dahil olmasına da sıcak baktığı kaydedildi.