Atiba: Bayern maçını dört gözle bekliyoruz

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson, ilk yarıyı, Bayern Münih eşleşmesini ve şampiyonluk şanslarını ve Cenk Tosun'un transferini değerlendirdi.

"Son 2 sezonda işler bizim için gayet iyi gitti." diyen Atiba Hutchinson, "Bu takım başarı için oluşturulmuş bir takım. Zaferlerle takımın öz güveni giderek güçlendi. Bu sezon değişen bir şey yok. Hatta daha güçlü hale geldik. Sezonun ilk yarısında beklediğimiz kadar puan toplayamadık. Ama üst üste 3. defa şampiyon olmamız için her şey müsait. Deneyimli ve potansiyeli yüksek genç oyuncular var. Sezonun ikinci yarısında daha iyi performans sergileyerek hedefimize ulaşacağız." dedi.

"BU TAKIM BAŞARI İÇİN OLUŞTURULMUŞ"

Son 2 sezonda işlerin kendileri için gayet iyi gittiğini vurgulayan Kanadalı oyuncu, "Bu takım başarı için oluşturulmuş bir takım. Zaferlerle takımın öz güveni giderek güçlendi. Bu sezon değişen bir şey yok. Hatta daha güçlü hale geldik. Sezonun ilk yarısında beklediğimiz kadar puan toplayamadık. Ama üst üste 3. defa şampiyon olmamız için her şey müsait. deneyimli ve potansiyeli yüksek genç oyuncular var. Sezonun ikinci yarısında daha iyi performans sergileyerek hedefimize ulaşacağız." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

"BAYERN MAÇLARINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili ise Kanadalı oyuncu, "Kesinlikle üzgün ya da hayal kırıklığına uğramış değilim. Çok büyük bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde zaten bu turlarda güçlü takımlarla eşleşiyorsunuz. Bayern de en güçlülerinden biri. Biz onlarla oynayacağımız maçları dört gözle bekliyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar çok iyi bir performans gösterdik. Bunu devam ettirirsek onlara karşı da önemli bir iş yapabiliriz. Bu eşleşmenin deneyimin tadını çıkaracağız. Umarım güzel işler yapacağız." şeklinde umutlu konuştu.

Biz onlarla (Bayern Münih) oynayacağımız maçları dört gözle bekliyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar çok iyi bir performans gösterdik. Bunu devam ettirirsek onlara karşı da önemli bir iş yapabiliriz