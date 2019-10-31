Atiba, Beşiktaş tarihine geçti

İlerlemiş yaşına rağmen Galatasaray derbisinde iyi bir oyun ortaya koyan Atiba Hutchinson, adını şimdiden kulübün simge isimleri arasına yazdırdı.
Siyah-beyazlı formayla 228. maçına çıkan Kanadalı futbolcu, Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı.
QUARESMA İKİNCİ
Türkiye'deki kariyerinde 14 gol atıp 17 de asist yapan Atiba, bu sezon ise 7 maça çıkıp 1 gol kaydetti.
Beşiktaş tarihininde en çok forma giyen yabancı futbolcular:
Atiba: 228
Quaresma: 227
Bobo: 206
Sivok: 203
Holosko: 193
Nobre: 181
Ernst: 146
Cordoba: 138
Ronaldo: 137
Tello: 123