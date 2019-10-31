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Atiba, Beşiktaş tarihine geçti

Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı formayı 228. kez giyen Atiba, Beşiktaş'ın en fazla maça çıkan yabancı futbolcusu oldu.

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Atiba, Beşiktaş tarihine geçti

İlerlemiş yaşına rağmen Galatasaray derbisinde iyi bir oyun ortaya koyan Atiba Hutchinson, adını şimdiden kulübün simge isimleri arasına yazdırdı.

Siyah-beyazlı formayla 228. maçına çıkan Kanadalı futbolcu, Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı.

QUARESMA İKİNCİ

Türkiye'deki kariyerinde 14 gol atıp 17 de asist yapan Atiba, bu sezon ise 7 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Beşiktaş tarihininde en çok forma giyen yabancı futbolcular:

Atiba: 228
Quaresma: 227
Bobo: 206
Sivok: 203
Holosko: 193
Nobre: 181
Ernst: 146
Cordoba: 138
Ronaldo: 137
Tello: 123

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