Atiba, Beşiktaş tarihine geçti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun getireceği yeni yabancı kuralının detayları belli olmaya başladı. Kuralın, kademeli olarak düşürüleceği ifade ediliyor.

2017 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Karavayev, sarı-lacivertli kulüp sayesinde ev sahibi olduğunu söyledi.

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Falcao tedbir amaçlı dinlendiriliyor

Aşil tendonunda ağrıları olduğu için yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Falcao, daha ciddi şekilde sakatlanmasını önlemek için bir süre daha oynatılmayacak.