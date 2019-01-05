Atiba: Burak'ın bize büyük katkısı olacak

İkinci yarının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta, tecrübeli futbolcu Atiba basın mensuplarının sorularını aynıtladı.

İşte Kanadalı futbolcunun sözleri:

"Kamp harika koşullarda başladı, devre arasında hepimiz dinlendik, tazelendik. Huzurlu bir şekilde çalışıyoruz ama en önemlisi yaptığımız işin tadını çıkartıyoruz. Çok sıkı şekilde çalışarak ligin ikinci yarısında "devamlılık" yakalamak istiyoruz"

"Hepimiz profesyoneliz ve sorumluluklarımızı biliyoruz. Arkadaşlarımız ile aramızda bir iletişim sorunu yok ama işlerin iyi gitmediği ortada. Kötü gidişatı ortadan kaldırmak için ligin ikinci yarısına iyi başlamak zorundayız"

"Şampiyonluk yarışında kalabilmemiz için bir galibiyet serisi yapmamız gerekiyor. Önümüzde lig sıralamasında birçok engel var ancak biz kendi işimize odaklanır ve yeteri kadar konsantre olursak her şeyi başarabiliriz, bu tecrübe bizde var"

"Larin çok yetenekli bir futbolcu ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Antrenmanlarda çok çalışıyor, gol becerisine sahip bir futbolcu. Avrupa'da ilk kez bir deneyim yaşıyor, genç. bir futbolcu ve umarım onun adına da işler yoluna girer"

"Türkiye'de mutluyum ve burada takdir görüyorum. Türkiye'de kalma fırsatım olursa burada devam etmek isterim, çünkü burada huzurluyum"

"Burak Yılmaz, kariyeri boyunca oynadığı her takımda büyük katkı verdi. Gol becerisi çok yüksek ve çok akıllı. Bize karşı oynadığı zamanlarda da görmüştüm, bize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."