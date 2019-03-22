Atiba: Geleceğimle ilgili kararı yazın vereceğim

Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Kanada basınına kariyeriyle alakalı flaş açıklamalar bulundu.

Hem Beşiktaş’taki dönemi hem de emeklilik konusundaki düşünceleri sorulan Atiba, şu anda kendini iyi hissettiğini söyledi.

36 yaşındaki yıldız, “Şu anda kendimi zinde ve iyi görüyorum. Oynadığım futboldan keyif alıyorum. İstanbul ve Beşiktaş’ta işlerim yolunda gidiyor, bir sorun yaşamıyorum. Tabii ki hem yaşımdan dolayı hem de yoğun maç temposunun getirdiği ağrılar, sakatlıklar zaman zaman yaşıyorum. Ama iyi durumdayım. Her şeyi yaz geldiğinde göreceğiz. Sözleşmem Haziran 2019’a kadar Beşiktaş ile. Daha sonra Kanada ile Gold Cup’a katılacağım. Türkiye’de de ligi iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Kariyerimle ilgili her şey yaz aylarında belli olacak” ifadelerini kullandı.