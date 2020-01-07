Atiba: Gelecek sezon da buradayım

7 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcu Atiba Hutchinson, gelecek sezon da futbolda devam edeceğini belirtti.

Beşiktaş'ın Antalya kampında açıklamalarda bulunan Kanadalı, kariyer planlamasına dair konuştu.

EMEKLİ OLUNCA ANTRENÖRLÜK YAPACAK

1 yıl daha Beşiktaş'ta devam edeceğini aktaran Atiba, "Geleceğimle ilgili olarak antrenörlük konusu düşünülüyor. Bu durum benimle, yönetim ve hoca tarafından da paylaşıldı. Ama bir yıl daha futbol oynayıp bırakacağım. Kendimde bu gücü buluyorum. Seneye de futbolcu olarak sahadayım. Sonra oyunculuk kariyerime nokta koyacağım." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yarışına da değinen 36 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu: "Savaşın içinde çok takım olması ilginç durum yarattı. Hiçbir takım istikrar yakalayamadı. Şimdi bunu terse çeviren şanslı olacak. Daha fazla istekli olmak ve iyi başlamak önemli. İlk maç liderle evimizde. Kazanıp üstüne koyarak sonunu getirmek istiyoruz. Sivas iyi çıkış yaptı ve bizim 7 puan önümüzde. Sonlara doğru ligin büyük takımları önde olacaktır. Maç sayısı azalıp baskı arttığında tecrübe öne çıkıyor. Umarım sonunda en üstte biz olacağız. Ama bu kolay olmayacak. Büyükler arasında geçer yine."