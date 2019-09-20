Atiba: Gevşeklik yapıyoruz

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu.

Atiba Hutchinson karşılaşma sonrası şöyle konuştu:

GEVŞEKLİK DİYEBİLİRİZ

"Bu akşam büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Garip bir maç oldu. Öne geçtik ve devreye böyle girdik. İkinci yarı hatalar yaptık, buna gevşeklik veya konsantrasyon eksikliği diyebiliriz. Sonrasında golleri geldi. Bu akşam istediğimizi alamadık."

ORTAYA KARAKTER KOYMALIYIZ

"Genel olarak düzeltmemiz gereken çok şey var. 5 maç var ve toparlanabiliriz. Kolektif anlamda da bireysel anlamda da daha iyi olmamız gerekiyor. Zor bir durumda olduğumuzun farkındayız. Ortaya sağlam bir karakter koymalıyız. Bu da bir sonraki maçla başlayacak. Taraftarımızın desteğini arkaya alarak bir an evvel durumu düzeltmeliyiz. Daha çok çalışmalıyız. Takım olarak da konuştuk."