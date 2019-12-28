Atiba: Heykel olayını duydum

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerken maçın yıldızı Kanadalı Atiba oldu.

37 yaşında olmasına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen deneyimli futbolcu, dün akşam 1 gol atıp 3 asist yaparak geceye damga vurdu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI KARARLI

Siyah-beyazlı taraftarlar, takıma geldiği günden beri herkesin sevgilisi olan, futbolunun yanı sıra örnek karakteriyle de alkış alan Atiba'nın heykelini dikmek istiyor.

Özellikle sosyal medyada yükses sesle dile getirilen, "Atiba'nın heykelini dikelim" söylemleri oyuncuya da soruldu.

Kaptan, "Heykel olayını duydum, bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu, çok iddialı bir konu. Ben mümkün olduğunca tevazu göstermeye çalışıyorum ama bu beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kanadalı futbolcu Beşiktaş'ın simge isimlerinden biri haline gelirken, teknik direktör Abdullah Avcı, Atiba'nın ilerleyen dönemde antrenör olarak kulüpte kalmak istediğini dile getirdi.