7 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Atiba Hutchinson, Instagram'dan Beşiktaş tercümanı Halil Yazıcıoğlu'nun sorularını yanıtladı.

"GÜNLER İYİ GEÇİYOR"

Karantinada geçen günlerini anlatan tecrübeli oyuncu, "Günler iyi geçiyor. Çocuklar da çok mutsuz değiller; birlikte vakit geçiyoruz. İdare ediyoruz. Okula gitmemekten dolayı mutlular. Noah ile kutu oyunları oynuyoruz. Burada alan buldukça bütün sporları yapıyoruz. Vakit böyle geçiyor. Kulübün yolladığı spor malzemeleriyle birçok şeyi evde yapabiliyoruz. Uyum sağladık duruma." dedi.

Atiba: Hükümetin tavsiyelerine uyun - İZLE

"TAVSİYELERE UYUN"

Beşiktaş taraftarına da mesaj yollayan Atiba, "Siz her zaman bize çok destek oluyorsunuz. Bunun hakkı ödenmez. Size çok teşekkür ediyorum. Sizden uzak kaldık, futboldan uzak kaldık. Futbolu çok özledik. Her şeyden önemlisi güvende kalın. Devletin, hükümetin, yetkililerin verdiği tavsiyeleri yerine getirin. Güvenli şekilde hayatınızı devam ettirin. Umarım en kısa sürede tekrar birlikte olmak için uygun ortamı buluruz." dedi.

"DORUKHAN GİT YAT"

Atiba, son olarak canlı yayına katılan ve "Biri Türkçe öğrensin artık 10 sene oldu ya!" diyerek kendisine takılan Dorukhan Toköz'e de esprili bir şekilde cevap verdi: "Dorukhan git yat."