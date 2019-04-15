Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında lider Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Siyah-beyazlı takımın sahadaki en iyi ismi ise 36 yaşındaki Atiba Hutchinson'dı.

TARAFTARI MEST ETTİ

Mücadeleye kaptan olarak çıkan ve takımı 1-0 gerideyken beraberliği getiren golü atıp takımı ayağı kaldıran tecrübeli futbolcu, maç boyunca yine istikrarlı görüntü sergileyip taraftarını mest etti.

1 YIL DAHA OYNAYACAK

İlerleyen yaşına rağmen takımını sırtlamaya devam eden Kanadalı futbolcu önümüzdeki yılda da siyah-beyazlı takımda forma giyecek.

Başkan Fikret Orman geçtimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Atiba ile gelecek sene de devam etmek istediklerini söylemişti. Bu durum kısa süre içerisinde hayata geçirilecek.

OTOMATİK UZAMA İHTİMALİ VAR

Öte yandan bu sezon 21 maça çıkan Kanadalı, kalan 6 haftanın 5’inde 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik bir sene daha uzayacak.