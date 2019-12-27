Atiba Hutchinson 3 asist 1 gol ile galibiyeti getirdi

Süper Lig'in 17. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Gençlerbirliği maçın 12. dakikasında Nadir Çiftçi'nin ve 35. dakikada Yasin Pehlivan'ın yediği kırmızı kartlarla 9 kişi kalırken, 24. dakikada Florian Ayite'nin 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
MAÇIN YILDIZI ATİBA
Beşiktaş 2. yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-1 kazanırken maça Atiba Hutchinson damgasını vurdu.
Atiba 49'da Vida'nın, 60'da N'Koudou'nun, 74'te Oğuzhan'ın gollerinde asisti yaptı. Maçın yıldızı olan Atiba, 90+1. dakikada golünü atarak futbolunu süslemiş oldu.
Beşiktaş, %75 topla oynama ve toplam 22 şutla mücadeleyi kapattı.