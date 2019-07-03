Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen hala dinç

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Parça parça hastanede kapsamlı kontrollerden geçirilen futbolcular, testlere tabi tutuldu.
Futbolcular arasında en çok dikkat çekeni, Kanadalı Atiba Hutchinson oldu.
FİZİĞİ HALEN DİRİ
Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Hutchinson'da bir sağlık problemi bulunmadı, aksine Hutchinson'ın ilerleyen yaşına rağmen fiziksel kondüsyonun halen üst seviyede oluşu dikkat çekti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.