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Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen hala dinç

Beşiktaş Futbol Kulübu, yeni sezon çalışmaları kapsamında futbolcularını sağlık kontrollerinden geçiriyor. Futbolcular arasında en dikkat çekeni, ilerleyen yaşına rağmen sağlam fiziği ile Hutchinson.

Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen hala dinç
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Parça parça hastanede kapsamlı kontrollerden geçirilen futbolcular, testlere tabi tutuldu.

Futbolcular arasında en çok dikkat çekeni, Kanadalı Atiba Hutchinson oldu.

FİZİĞİ HALEN DİRİ

Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Hutchinson'da bir sağlık problemi bulunmadı, aksine Hutchinson'ın ilerleyen yaşına rağmen fiziksel kondüsyonun halen üst seviyede oluşu dikkat çekti.

 

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

 

 


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