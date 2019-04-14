Atiba Hutchinson, rekor sezonunu yaşıyor

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki oyuncusu Atiba Hutchinson, 2019'da fileleri 4. kez havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin en istikrarlı oyuncusu olan Hutchinson, Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor (2-2), Evkur Yeni Malatyaspor (2-1) ve Antalyaspor (6-2) karşılaşmalarının ardından Medipol Başakşehir mücadelesinde de gol sevinci yaşadı.

Daha önceki 3 golünü deplasmanda kaydeden Kanadalı futbolcu, bu sezon Vodafone Park'ta ilk kez gol kaydetti.

Medipol Başakşehir karşısında başarılı futboluyla beğeni toplayan ve Beşiktaş formasıyla en golcü sezonunu yaşayan Hutchinson, maç sonrası taraftarla üçlü çektirdi.