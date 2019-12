Atiba Hutchinson: Tempolu oynamalıyız

Beşiktaş, 22 Aralık Pazar akşamı derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Arena'da oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson önemli açıklamalarda bulundu.



Derbi öncesi hazırlıkların nasıl geçtiği sorusuna; "Her şey çok iyi gidiyor. İyi hazırlanıyoruz. Taktiksel anlamda sürekli konuşuyoruz. Oyunla ilgili, yapmamız gerekenlerle ilgili. Herkesin konsantrasyonu gayet yüksek" diyen Atiba Hutchinson derbi için ekstra bir motivasyona ihtiyaç olmadığını söyleyerek bu tip maç öncesi özel bir motivasyon kaynağına ihtiyaç olmadığını da ekledi.



Atiba Hutchinson, derbi maçının kilit noktasını özetleyen Atiba Hutchinson; "En önemlisi tempolu oynamak. Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir ekip, bizim de buna karşı bir özgüvenle karşılık vermemiz gerekiyor. Bugüne kadar bize yardımcı olan şeyleri yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Günün sonunda bu futbol. Tabiki duygular yükselebilir. Önemli olan duyguları karıştırmadan oyun planına sadık kalarak, tempolu bir şekilde oynamak." dedi.



Atiba, taraftarların "Heykeli dikilsin" sözleri hakkında da; "Bunu hep söylüyorum. Onların güzel düşüncelerini, duygularını duymak benim için çok önemli. Onların bu desteğini her fırsatta dile getiriyorum. Buna her zaman minnettarım." diyerek memnuniyetini belirtti.