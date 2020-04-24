Atiba idmanlarına çocuklarıyla devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından antrenmanları da erteleyen kulüplerden Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ilk kez sahaya inmişti.
Futbolcularını tesislere gruplar halinde çağıran ve idman yaptıran siyah-beyazlılar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle çalışmaları hafta başına kadar durdurma kararı aldıklarını açıkladı.
ATİBA DURMUYOR
Ancak siyah-beyazlıların 37 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, durmuyor.
Kanadalı oyuncu, antrenmanlarına evinin bahçesinde, çocuklarıyla birlikte devam ediyor.