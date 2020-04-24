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Atiba idmanlarına çocuklarıyla devam ediyor

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından antrenmanları da erteleyen kulüplerden Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ilk kez sahaya inmişti.

Futbolcularını tesislere gruplar halinde çağıran ve idman yaptıran siyah-beyazlılar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle çalışmaları hafta başına kadar durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

ATİBA DURMUYOR

Ancak siyah-beyazlıların 37 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, durmuyor.

Kanadalı oyuncu, antrenmanlarına evinin bahçesinde, çocuklarıyla birlikte devam ediyor. 

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