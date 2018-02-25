Atiba: İnanılmaz bir zevk, muhteşem bir taraftar

Fenerbahçe'yi ikinci yarıda sahadan sildiklerini ima eden Atiba, "Bir oyuncu için çok büyük bir zevk, inanılmaz bir atmosfer vardı, harika bir galibiyet aldık ve durumu toparladık. İlk yarıda iyi değildik ancak ikinci yarıda golden sonra kendimiz gibi oynamaya başladık ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık" dedi.

GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK ZORUNDAYIZ

Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ifade eden Kanadalı futbolcu, "Ben her zaman olduğu gibi her şeyimi takım için vermek istiyorum, çalışıyorum ve kendimi de çok iyi hissediyorum. Takım olarak iyi duruma geliyoruz ve artık bir galibiyet serisi yakalamak zorundayız" şeklinde konuştu.