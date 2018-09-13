Atiba Şenol Güneş'e kırgın

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'ne dahil edilmeyen Atiba Hutchinson, duygularını paylaştı.

Siyah-Beyazlılar'la uzun süren görüşmelerin ardından yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayan Atiba Hutchinson, bu sezon Beşiktaş'la ilk maçına geçen hafta Altınordu'yla oynanan hazırlık maçıyla çıkmıştı.

Sahada 45 dakika görev yapan 35 yaşındaki ön libero, sergilediği futbolla hazır bir görüntü sergilemişti. Karşılaşmanın ardından görüşlerini menaceri Winnie Haatrech'le paylaşan Atiba'nın, "Formamı ve Vodafone Park'ta sahaya çıkmayı çok özlemişim. Uzun süre sonrasında takımıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Yarım devre görev yapsam da Yeni Malatya karşılaşması öncesinde forma için hazırım" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ATİBA ÇOK ÜZÜLDÜ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almaması sebebiyle ilgili olarak da düşüncelerini aktaran Atiba'nın, bu durumdan dolayı mutsuz olduğu belirtildi. Konuyla ilgili olarak Fanatik'e açıklamada bulunan başarılı orta saha oyuncusunun menajeri Winnie Haatrech, "Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk. Avrupa Ligi kadrosuna alınmaması onu çok üzdü ve kırdı. Ancak Atiba, her zaman olduğu gibi bir profesyonel olarak işini yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.