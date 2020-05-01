Atiba: Sergen Hoca takıma Beşiktaş kimliği getirdi

Atiba Hutchinson, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisine konuştu.

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından olan Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle yaşadıkları değişimi dile getirdi.

"Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliğini getirdi." diyen Kanadalı futbolcu, "İlk günden itibaren mücadeleye ve çok çalışmaya odaklandı. Taraftarların da desteği inanılmaz. Bana göre işler istediğimiz gibi, doğru yöne doğru gidiyor. Oynamamız gereken maçlar var ve takım içinde pozitif bir hava mevcut. Bu yüzden kalan maçları ve gelecek sezonu iple çekiyoruz." açıklamasını yaptı.

Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu anlatan 37 yaşındaki oyuncu, "Bu sene sonunda kontratım bitiyor ancak ben kendimi iyi hissediyorum, hala futbol oynamaya yetecek gücümün olduğunu düşünüyorum. Aklımda en az bir sene daha profesyonel futbola devam etme planı var. Kulüple de devam etmek için birkaç kez görüştük ve nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Profesyonel futbol kariyerim sona erdikten sonra yine futbolla ilgili bir kariyere devam etmek istiyorum. Antrenörlük olabilir. Oyunun içinde kalmamın bana iyi geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.