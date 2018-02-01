Atiba ve Tosic, Bursa deplasmanında yok

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kafilesi belli oldu.
ATİBA VE TOSİC KADRODA YOK
Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic, Bursaspor maçının kadrosuna alınmadı.
KAFİLE KADROSU
İşte Beşiktaş'ın Bursaspor kadrosu:
Tolga Zengin, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek, Ricardo Quaresma, Pepe, Anderson Talisca, Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Alvaro Negredo , Gary Medel , Vagner Love, Domagoj Vida, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy