Atiba ve Tosic kupada yok

Ziraat Türkiye kupasında yarı finale yükselmek isteyen Beşiktaş, çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği’nin konuğu oluyor.
Beşiktaş Park’ta oynanan ilk maçı 3-1 kazana siyah beyazlılar, Ankara’da turu geçecek skoru almak için sahaya çıkacak. Tedaviler süren Tosic ve Atiba, mücadelede forma giyemeyecek. ,
Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Cyle Larin ise maç kadrosuna yer alacak. Kanadalı futbolcunun ikinci yarı şans bulması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in ilk maçta olduğu gibi rövanşta da bu sezon fazla forma şansı bulamayan futbolcularını ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.