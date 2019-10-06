Kurallara göre Atiba'nın pozisyonu penaltı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın 64. dakikasında tartışmalı bir pozsiyon yaşandı.

Atiba'nın ceza sahası içinde elle oynaması sonucu Alanyasporlu futbolcular penaltı beklese de maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Sosyal medyada kuralların değiştirildiği ve bu yüzden Atiba'nın pozisyonunun penaltı olmadığı iddia edilmişti. Ancak FIFA'nın saat modeli kuralına geçmediği ortaya çıktı.

NEDİR BU SAAT MODELİ KURALI?

Bir dönem FIFA tarafından tartışılan ancak kabul görmeyen uygulamada eller belin altındaysa hakem oyunu devam ettiriyordu.

Kollarınızı yatay olarak açıp saat olarak hayal ederseniz, eller saat 3 ve 9 yönde olması gerekiyor. İptal edilen kurala göre saat 3 ve 9'un yukarısında elle oynama, cezalandırılacaktı. Eğer saat 3 ve 9 yönünde elle oynama olursa, kararı hakem verecekti. Hakemler, böyle pozisyonlarda doğal hareket olup olmayacağına bakacaktı. Eğer saat 4 ve 8 yönünde topa elle hamlede bulunulursa 'elle oynama' kararı verilmeyecekti.

Ancak FIFA, bu düşünceyi rafa kaldırma kararı aldı. Dolayısıyla mevcut kurallara göre Atiba'nın pozisyonunda el açık olduğu için penaltı verilmesi gerekiyordu.