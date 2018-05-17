Atiba'nın yerine Ruben Loftus-Cheek geliyor

Matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan, Devler Ligi şansı da bir hayli zora giren Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

35 yaşındaki Atiba ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, Kanadalı futbolcunun yerine bonservisi Chelsea'de olan Ruben Loftus-Cheek'i almayı planlıyor.

CHELSEA İKNA OLDU

AMK Spor'un haberine göre; Londra'ya giden Başkan Fikret Orman, bonservisi Chelsea'de bulunan ve geçen sezonu Crystal Palace'da geçiren Jamaika asıllı İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek'in durumunu sordu.

Londra ekibi, 22 yaşındaki genç futbolcunun kiralanmasına onay verebileceklerini Orman'a iletti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in vereceği karara göre Cheek'in akıbeti belli olacak.

GÖKHAN GÖNÜL'E ALTERNATİF

Öte yandan Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı ve yorgun bir sezon geçirmesinden dolayı siyah beyazlı yönetim, yıldız bir isimle temaslara başladı.

Edin Dzeko için Roma'da bulunan yönetici Umut Güner'in, ünlü sportif direktör Monchi ile yaptığı görüşmede Bruno Peres ismi ön plana çıktı. İtalyan yönetimi, Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'a kiralanmasına sıcak bakıyor.

Roma ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki deneyimli futbolcu, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.