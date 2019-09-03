Atınç Nukan Göztepe'de

Raketiyle hakeme 'ateş eden' tenisçiye 10 bin dolar ceza

1 Avrupa'nın en pahalı transferleri Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi kapandı. Birbirinden önemli yıldızlar astronomik fiyatlara yeni kulüplerine katıldı. İşte Avrupa'nın en pahalı 15 transferi.

2 Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitti Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Ümit Özat'la yollarını ayırdı.

3 Kulüpsüz kalan Türk futbolcular Türkiye'de transfer dönemi sona erdi. Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu kendine takım bulamadı. İşte kulüpsüz kalan futbolcular...

4 Luiz Gustavo: Şampiyonluk yaşamaya geldim Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo ilk açıklamasında yeni bir başlangıç yaptığını ve taraftarları mutlu etmek için elinden geleninin en iyisini sahaya yansıtacağını ifade etti.

5 G.Saray'ın rakibi PSG, Icardi'yi transfer etti Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, Inter'den Icardi'yi kadrosuna kattı. Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara, futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri.

6 Liverpool, Uğurcan Çakır'ın peşine düştü İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı takibe aldı. Fenerbahçe karşılaşmasını statta izleyen Kırmızıların scout ekibi, milli kaleciye hayran kaldı.

7 Galatasaray'da 1 yabancı kadro dışı kalacak Galatasaray'da son gün transferlerinin ardından yabancı sayısı 15'e çıktı. 1 oyuncunun sözleşmesini askıya almak zorunda olan sarı-kırmızılı takımda Linnes veya Donk'tan biri kadro dışı kalacak.

8 Falcao: Çok doğru karar vermişim Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Falcao, transfer sürecindeki dik duruşunun ne kadar doğru olduğunu İstanbul'a gelince anladığını ifade etti.

9 4 büyüklerin yaptıkları transferler 2019-2020 sezonu yaz transfer dönemi kapandı. 4 büyükler toplamda 49 futbolcuyu renklerine bağladı. İşte o isimler.