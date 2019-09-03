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Atınç Nukan Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe bonservisi elinde olan Atınç Nukan'ı transfer ettiğini duyurdu. Oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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Sarı-kırmızılı ekip boşta olan Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık." Eski beşiktaşlı

2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015/2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu.

Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.''

Oyuncu 2015 yılında 6 milyon Euro karşılığında Liepzing'e transfer olmuştu.

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