Atınç Nukan Göztepe'de

Sarı-kırmızılı ekip boşta olan Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık." Eski beşiktaşlı
2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015/2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu.
Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.''
Oyuncu 2015 yılında 6 milyon Euro karşılığında Liepzing'e transfer olmuştu.