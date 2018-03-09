Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında Vegner Love'ın yerine Negredo, Lens'in yerine ise Mustafa Pektemek'i oynatacak.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, prim sistemini değiştirdi. Sarı-lacivertli futbolcular kazanılan her puan için 100 bin, toplamda ise 3 milyon euro prim kazanacak.

Galatasara'ın geleceği bugün UEFA ile yapılacak toplantı sonrası şekillenecek. Sarı-kırmızılı yönetimin men cezası almamak için en büyük kozu şampiyonluk.

Fikret Orman, Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan Mertcan Çam'ı usulsüz bir şekilde transfer ettiğini iddia eden Habertürk gazetesi yazarı Atilla Türker'e cevap verdi.

Volkan Demirel, Aykut Kocaman'ın kendisi hakkındaki yorumlarını haklı bulduğunu belirterek, aralarındaki sorunu çözdüklerini ifade etti.

1 UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda 8 maç tamamlandı. İlk ayağın tamamlandığı maçlarda, Almanya'da Dortmund'u yenen Salzburg sürpriz yaptı.

2 Fikret Orman: Atilla Türker'i meşhur ettik Fikret Orman, Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan Mertcan Çam'ı usulsüz bir şekilde transfer ettiğini iddia eden Habertürk gazetesi yazarı Atilla Türker'e cevap verdi.

3 Şenol Güneş, Lens ve Love'ı kesiyor Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında Vegner Love'ın yerine Negredo, Lens'in yerine ise Mustafa Pektemek'i oynatacak.

4 G.Saray'ın UEFA'ya karşı kozu şampiyonluk Galatasara'ın geleceği bugün UEFA ile yapılacak toplantı sonrası şekillenecek. Sarı-kırmızılı yönetimin men cezası almamak için en büyük kozu şampiyonluk.

5 Fenerbahçe'de prim sistemi değişti Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, prim sistemini değiştirdi. Sarı-lacivertli futbolcular kazanılan her puan için 100 bin, toplamda ise 3 milyon euro prim kazanacak.

6 Atınç Nukan yeniden ameliyat olacak Beşiktaş, savunma oyuncusu Atınç Nukan'ın yeniden ameliyat olacağını açıkladı.

7 Volkan Demirel: Aykut Hoca'yla konuşup sorunları çözdük Volkan Demirel, Aykut Kocaman'ın kendisi hakkındaki yorumlarını haklı bulduğunu belirterek, aralarındaki sorunu çözdüklerini ifade etti.

8 Muslera: Oğlum da kupayı kaldırmak istiyor Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslara, kendisi gibi oğlunun da sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istediğini ifade etti.

9 Beşiktaş'tan Babel'e 2 yıllık teklif Beşiktaş, Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'e 2 yıllık sözleşme teklif etti.