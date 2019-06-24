Atletico, Felix'in serbest kalma bedelini belirledi

Atletico Madrid, Barcelona'ya gitmesi beklenen Antoine Griezmann'ın yerini Joao Felix ile dolduracak. Fransız oyuncunun sözleşme fesih bedelinden kasasına 120 milyon euroyu kasasına koyacak Atletico, Felix'in transferini önümüzdeki hafta açıklayacak.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in 19 yaşındaki Portekizli oyuncuyu 120 milyon euroya kadrosuna katacağını yazdı. Benfica'dan transfer edilecek Felix'in sözleşme fesih bedeli ise 350 milyon euro olarak açıklanacak.

FELİX'İ BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Atletico Madrid, Felix transferiyle de kulüp rekoru kıracak. Daha önce Fransız Thomas Lemar'ı 50 milyon euroya kadrosuna katarak kulüp transfer rekoru kıran Atleti, ödeyeceği 120 milyon euroyla da bu rakamın iki katından fazlasına çıkacak. Atletico'dan Felix'ten önce en çok sözleşme fesih bedeli Antoine Griezmann ve Diego Costa'daydı.

İki oyuncuyu almak isteyen 200 milyon euro ödemez zorundaydı. 12 ay önce Barcelona'ya transferi için görüşmeler yapan Griezmann, daha sonra Atletico Madrid ile 2023 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşmaya imza attı. Ancak Fransız oyuncunun 1 Haziran'da sözleşme fesih bedelini 120 milyon euroya düşürttüğü ortaya çıktı.