Atletico İngiltere'den avantajlı skorla döndü

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal evinde Atletico Madrid'i ağırladı. 80 dakika 10 kişi oynayan İspanyol ekibi, evine avantajlı bir skorla dönmeyi başardı.
ATLETİCO KABUSLA BAŞLADI
Mücadeleye ev sahibi Arsenal iyi başlarken, Atletico için tam bir kabus oldu. Maçın 2. dakikasında sarı kart gören Sime Vrsaljko, 10. dakikada ikinci sarı karttan atıldı.
Arsenal'in baskısına iyi direnen Atletico Madrid ilk yarıyı golsüz eşitlikle bitirmeyi başladı.
ARSENAL EVİNDE AVANTAJI KAYBETTİ
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Arsenal, net gol fırsatları yakalamasına rağmen avantajlı skoru alamadı.
61. dakikada Alexandre Lacazette ile öne geçen Arsenal, 10. kişilik Atletico Madrid'i durduramadı.
82. dakikada İngilizlere soğuk duş etkisi yaratan golü atan Antoine Griezmann oldu.