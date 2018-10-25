Atletico Madrid Almanya'da 4 gol yedi

Diego Simeone ile La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finali gören Atletico Madrid, unutamayacağı bir mağlubiyet aldı.

390 MAÇTA BİR İLK

Atletico, Arjantinli teknik adamın yönetimi altında 390. maçına çıktı. Almanya'da B. Dortmund'un misafiri olan İspanyol ekibi, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid, Simeone ile çıktığı 389 maçta sadece 1 kere kalesinde 4 gol görüştü. O maç ise, Şampiyonlar Ligi'ndeki uzatmalara giden Real Madrid maçıydı. (2014/4-1)

Atletico Madrid, Simeone ile daha önce 90 dakikada hiç 4 gol yemedi.,