Atletico Madrid Arsenal'i eleyerek finale yükseldi

Yarı final ilk maçında İngiltere'de Arsenal ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, evinde 1-0 kazanara UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.
TEK GOLLE FİNALE
İlk maçta Atletico Madrid adına skoru eşitleyen Fransız yıldız Antoine Griezmann, ilk yarının son anlarında Diego Costa'ya asist yaptı.
İspanyol golcünün attığı golle devre arasına 1-0 önde giden ev sahibi Atletico Madrid, ikinci yarıda Arsenal'e gol fırsatı tanımadı.
Mücadelenin ikinci 45 dakikasında kısır bir maça dönen karşılaşmanın sonunda gülen taraf İspanyol ekibi oldu.
SALZBURG - MARSİLYA MAÇI UZADI
Yarı final ilk maçını 2-0 kazanan Marsilya, deplasmanda aynı skorla kaybetti. Salzburg'un 2-0'lık üstünlüğüyle 90 dakikanın sona ermesi sonrası maç uzatmalara gitti.
15 dakikalık ilk uzatma devresinde skor bozulmadı.
Mücadelenin 116. dakikasında Dimitri Payet'in asistini değerlendiren Rolando, skoru 2-1'e getirdi.
Alınan bu skorla finale yükselen Fransız ekibi Marsilya, Atletico Madrid'in rakibi oldu.