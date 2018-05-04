Atletico Madrid Arsenal'i eleyerek finale yükseldi

Volkan Demirel: Futbol adına güzel şeyler değil

Aykut Kocaman: Böyle elemek yerine elenmek isterdim

Fenerbahçe'de bir türlü ilk 11'de şans bulamayan Valbuena, Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı maçta Aykut Kocaman tarafından sahaya sürüldü.

Avrupa Güreş Şampiyonası Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Hristova'yı yenerek altın madalya kazandı. Yasemin Adar ise Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalyaya uzandı.

Galatasaray, 32. haftada karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yapılan antrenmanda Taffarel ve Ümit Davala güreşti.

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Fenerbahçe'nin tarihi para cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK tarafından verilen derbi cezalarını onadı. Böylece sarı-lacivertlilerin aldığı 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon liralık para cezası da onanmış oldu.