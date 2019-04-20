Atletico Madrid deplasmanda tek golle kazandı

La Liga'nın 33. haftasında, üst sıraların güçlü ekiplerinden Atletico Madrid, Eibar'ın konuğu oldu.

LEMAR'IN GOLÜYLE ATLETİCO KAZANDI

Kontrollü geçen karşılaşma boyunca iki ekip de rakip kaleye gitmekte zaman zaman zorlanırken oyun temposu sık sık düştü. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında da skor tabelası uzun süre değişmezken Atletico Madrid, galibiyet golünü son dakikalarda buldu.

Maça 55. dakikada Angel Correa'nın yerine dahil olan Thomas Lemar, 85. dakikada Koke'nin asistinde topu ağlara yollarken bu gol maçın da sonucunu tayin etti.

Atletico Madrid, zorlandığı karşılaşmada Eibar'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı ve 68 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü. Eibar ise 40 puanda kaldı.