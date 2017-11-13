Atletico Madrid Dries Mertens'i istiyor

Bu sezon beklentilerin altında kalan Atletico Madrid, devre arasında sona erecek transfer cezasının ardından Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Bu yıl içinde 34 gol ve 15 asistlik bir performans sergileyerek yıldızlaşanj 30 yaşındaki oyuncunun peşinde Barcelona, Manchester United ve Bayern Münih'in de olduğu belirtiliyor.

"NAPOLI ÇİN CHELSEA VE BARCELONA'YI REDDETTİM"

Mertens, geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Napoli'de mutluyum. Bu kulüp için Barcelona, Chelsea ve Çin'den gelen teklifleri reddettim" ifadelerini kullanmıştı. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Mertens'i, "Napoli'nin Cristiano Ronaldo'su" olarak çağırıyor.