Atletico Madrid, Felix girince kazandı

La Liga 25. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Villarreal'i konuk etti.

Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid, 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Maçta 16. dakikada Paco Alcacer ile yenik duruma düşen Atletico, devrei Correa'nın 40. dakikada attığı golle berabere tamamladı.

FELİX GİRDİ, MAÇ ATLETİCO'YA DÖNDÜ

İkinci yarıda vites yükselten Atletico, Joao Felix'in oyuna girmesinin ardından tempo kazandı ve 64'te Koke'nin golüyle öne geçti. Koke'nin asistinde bu kez Felix topu ağlara göndererek, maçın skorunı takibini sürdürdü.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 43 puana yükseldi ve ikinci Real Madrid'in 10 puan gerisinde 3. sırada haftayı kapattı. Villarreal ise 38 puanda kalarak 7. sırada 25. haftayı noktaladı.