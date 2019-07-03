Atletico Madrid Felix transferini açıkladı

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Beşiktaş, BJK TV'den sonra erkek voleybol takımını da kapatma kararı aldı.

Son yıllarda transferde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu kez Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i almak için yarışıyor.

Transferin gözde ismi Vedat Muriç için Galatasaray 23 milyon lira, Fenerbahçe ise 25 milyon lira teklif etti. Rizespor iki kulübü de reddetti.

Vedat için G.Saray ile F.Bahçe'nin son teklifleri

Süper Lig ekipleriyle beIN Medya arasındaki yayın krizi henüz çözülemedi. Dolar kuru üzerinde anlaşamayan taraflar bir kez daha görüşecek.

Beşiktaş Futbol Kulübu, yeni sezon çalışmaları kapsamında futbolcularını sağlık kontrollerinden geçiriyor. Futbolcular arasında en dikkat çekeni, ilerleyen yaşına rağmen sağlam fiziği ile Hutchinson.

1 Yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki kriz devam ediyor Süper Lig ekipleriyle beIN Medya arasındaki yayın krizi henüz çözülemedi. Dolar kuru üzerinde anlaşamayan taraflar bir kez daha görüşecek.

2 Brezilya Copa America'da finalde Arjantin ile Brezilya arasında oynanan yarı final maçında, ev sahibi sambacılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

3 Sinan Gümüş, Genoa'ya transfer oldu Galatasaray, taraftara Suriyeli diyen Sinan Gümüş'ün sözleşmesini uzatmadı. 25 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın Genoa ekibiyle anlaştı.

4 Vedat için G.Saray ile F.Bahçe'nin son teklifleri Transferin gözde ismi Vedat Muriç için Galatasaray 23 milyon lira, Fenerbahçe ise 25 milyon lira teklif etti. Rizespor iki kulübü de reddetti.

5 3 Temmuz'un yıl dönümünde F.Bahçe ile Trabzon'dan paylaşım Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3 Temmuz'un 8. yıl dönümünde sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

6 Ozan Kabak: Oynamak istediğim için Schalke'yi seçtim Stuttgart'tan Schalke'ye transfer olarak herkesi şaşırtan Ozan Kabak, oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için bu tercihi yaptığını açıkladı.

7 İstanbul ekipleri Mert Çetin için devrede Son yıllarda transferde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu kez Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i almak için yarışıyor.

8 Florijana Ismaili'nin cesedi, Como Golü'nde bulundu İsviçreli kadın futbolcu Florijana Ismaili'nin cesedi, İtalya'nın Como Gölü'nde kaybolmasından günler sonlar bulundu.

9 Beşiktaş, erkek voleybol takımını kapattı Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Beşiktaş, BJK TV'den sonra erkek voleybol takımını da kapatma kararı aldı.