Atletico Madrid Griezmann'ın tek golüyle kazandı

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1 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan Burak Yılmaz mesajı Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, takımla ilgili yaptığı açıklamada "Burak'a herkesten daha fazla sahip çıkıp, Beşiktaş'a kazandırmak gerekir." dedi.

2 Alan Carvalho takımıyla birlikte kampa gitti Galatasaray'ın forvet hattına takviye olarak düşündüğü Alan Carvalho, takımı Guangzhou Evergrande ile birlikte hazırlık kampı için Dubai'ye gitti.

3 Gheorghe Hagi: Türkiye'deki parasal krize inanmıyorum G.Saray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Türkiye'deki kulüplerin maddi anlamda yaşadığı sıkıntılara değindi ve "2 milyon euro net maaş ödeyip krizden bahsedemezsin." yorumunda bulundu.

4 Erol Bedir: Fenerbahçeli yöneticilerle şakalaşıyoruz Fenerbahçeli yöneticilerle aynı otelde kampta bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "İki takım da alt sıralarda bulunuyor. Aramızda şakalaşıyoruz, yukarı nasıl çıkarız diye" şeklinde konuştu.

5 Ersun Yanal'dan Mehmet Topal'a sert uyarı AZ Alkmaar maçında hakemin kararını beğenmeyerek mücadeleyi bırakan Mehmet Topal, Ersun Yanal'dan fırça yedi.

6 G.Saraylı taraftarlardan forvet bestesi 6 gün sonra lig maçına çıkacak olan Galatasaray'da hala forvet takviyesi yapılmadı. Sabırsızlıkla golcü transferini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları besteyle yönetime mesaj yolladı.

7 Babel Fulham'da Beşiktaş, 2 milyon euro karşılığında Babel'i İngiltere'nin Fulham takımına sattı.

8 Tarık Çamdal 2. lige gidiyor 4,5 yıldır Galatasaray forması giyen Tarık Çamdal, sonunda ayrılmaya karar verdi. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten toplam 30 milyon TL kazandı.

9 Bülent Uygun: Moting Beşiktaş'a gelmek istiyor Bülent Uygun, Choupo-Moting'in yardımcısı Sefer Yılmaz'a Beşiktaş'ı sorduğunu söyledi. Uygun, "Sefer Hoca'ya Türkiye'yi sormuş. Beşiktaş'a gelmek istediğini söylemiş" dedi.