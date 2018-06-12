Atletico Madrid Lemar'ı transfer etti

Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'nun başarılı kanat oyuncusu Thomas Lemar, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile anlaştı.
Fransız spor gazetesi Le'quipe'in haberine göre Monaco ve Atletico Madridli yöneticiler bonservis konusunda uzlaştı, transferin son aşaması imzaya kaldı. Lemar geçtiğimiz sezon Monaco forması ile oldukça başarılı bir form grafiği sergiledi.
22 yaşındaki yıldız oyuncu çıktığı 38 karşılaşmada 3 gol 10 asistlik performans gösterdi. Başarısını, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın aday kadrosunda yer alarak perçinledi.