Atletico Madrid maaşları yüzde 70 indirdi

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı sarması nedeniyle ligler askıya alınmıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından ekonomik anlamda zor günler yaşayan kulüpler, tedbirler almaya devam ediyor.
ATLETİCO MADRİD'DE MAAŞLAR YÜZDE 70 İNDİRİLDİ
İspanyol ekibi Atletico Madrid'de de futbolcular ve teknik heyetin maaşlarında yüzde 70 kesintiye gidildi.
Kulüp bu sayede 430 personelin maaşlarını eksiksiz bir şekilde ödeyebilecek.
Geçtiğimiz günlerde de Barcelona, Messi'nin önderliğinde futbolcuların maaşlarında yüzde 70'lik kesinti kararı almıştı.