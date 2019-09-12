Atletico Madrid, Muriç'i izlemeye geliyor

Vedat Muriqi'nin müthiş performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Öyle ki Vedat Muriqi'nin talipleri her geçen gün artıyor.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, son olarak ise Kosova Milli Takımı'nda skor ve asist katkısı yapan Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜNÜN RADARINDA

Son dönem yaptıkları yakından takip edilen golcü futbolcu için Tottenham, milli maça temsilci göndermişti. Londra ekibinin yöneticileri Vedat için bir rapor hazırlarken La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in de bu transfer için harekete geçtiği iddia edildi.

Atletico Madrid yöneticilerinin de Alanyaspor ile oynanacak maçı tribünden takip edeceği belirtiliyor.